​Смолов прокомментировал своё неучастие в дерби со «Спартаком»

В субботу «Динамо» на родном стадионе проведёт дерби со «Спартаком» в рамках шестого тура чемпионата России. Нападающий Фёдор Смолов не попал в заявку «бело-голубых» по решению медицинского штаба. Сам футболист дал комментарий по поводу своего неучастия в столь значимом поединке.

«Самочувствие в порядке, всё нормально», - сказал Смолов журналистам «Чемпионата». Футболист добавил, что пока не знает, сколько времени займёт процесс его восстановления.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» на «ВТБ Арене» начнётся в 17:30 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию матча в текстовом формате.