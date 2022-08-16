Московское «Динамо» собирается усилиться 17-летним сербским защитником

17-летний сербский защитник Милан Майсторович может вскоре стать игроком московского «Динамо». Сейчас выступающий пока что за «Воеводину» футболист находится в Москве, где выполняет формальности, связанные с будущим трансфером.

Проблема в том, что международные трансферы до 18 лет запрещены, а перейти в «Динамо» игрок сможет лишь в конце зимы, когда ему исполнятся 18 лет. Пока же московский клуб просто «бронирует» услуги игрока, который в полный голос заявил о себе на юношеском чемпионате Европы 2022 года.

Сербская команда вышла в полуфинал турнира, а Майсторович зарекомендовал себя как один из лучших игроков команды.