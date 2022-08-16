Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Московское «Динамо» собирается усилиться 17-летним сербским защитником

 
16 Августа 2022 • 23:35 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

17-летний сербский защитник Милан Майсторович может вскоре стать игроком московского «Динамо». Сейчас выступающий пока что за «Воеводину» футболист находится в Москве, где выполняет формальности, связанные с будущим трансфером.

Проблема в том, что международные трансферы до 18 лет запрещены, а перейти в «Динамо» игрок сможет лишь в конце зимы, когда ему исполнятся 18 лет. Пока же московский клуб просто «бронирует» услуги игрока, который в полный голос заявил о себе на юношеском чемпионате Европы 2022 года.

Сербская команда вышла в полуфинал турнира, а Майсторович зарекомендовал себя как один из лучших игроков команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Трансферы футбола - лето 2022 Милан Майсторович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
23:46 · Россия. Первая лига
В ФНЛ намечается смена тренера в «Уфе»
23:35 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» собирается усилиться 17-летним сербским защитником
21:08 · Кубок России
«Амкал» в серии пенальти выиграл первый матч на профессиональном уровне
20:35 · Кубок России
«Амкал» забил первый гол в профессиональном футболе - видео видео
20:27 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» не намерен бороться за Дзюбу
20:05 · Россия. Премьер-лига
ЭСК РФС подтвердил решения судьи Павла Кукуяна в матче «Зенита» с ЦСКА 4
19:25 · Россия. Премьер-лига
Овечкин выйдет на поле перед дерби «Динамо» - «Спартак»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Локомотива» уверен, что закрытие команды на базе встряхнёт её
19:15 · Кубок России
​Вратаря «Амкала» забыли включить в заявку на матч Кубка России
19:11 · Россия. Премьер-лига
Сёмин положительно оценил избрание Алаева
18:44 · Кубок России
​Вратарь «Амкала» съел хот-дот на поле перед матчем Кубка России 1
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба в начале лета предлагал себя клубу из Москвы 1
18:24 · Россия. Премьер-лига
Кечинов рассказал, как Абаскаль изменил игру «Спартака»
18:03 · Россия. Премьер-лига
​Агент Монтеса высказался о ходе переговоров с «Динамо» эксклюзив
18:01 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Чистяков будет ждать шанса в «Зените»
Все новости
Рекомендуем