Мостовой заявил, что не видит фаворита в матче «Динамо» - «Спартак»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался в преддверии матча шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«В матче «Спартака» с «Динамо» нет фаворита. Если «Динамо» сумеет закрыть Промеса, то есть варианты, потому что вся угроза исходит от него», — приводит слова Мостового Metaratings.

Эксперт отметил, что в «Динамо» тоже имеются игроки, которые могут забивать, к ним относятся Фёдор Смолов и Арсен Захарян.

Встреча шестого тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком» состоится 20 августа, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.