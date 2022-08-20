Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Еленой Григорьевской поделился ожиданиями от московского дерби с «Динамо».

- Не будет ли давить лидерство на «Спартак»?

- «Лидерство вряд ли будет давить. Это дерби. «Спартак» сейчас в хорошем эмоциональном состоянии. «Динамо» сейчас больше обеспокоено. А «Спартак» после уверенных побед и большого количество забитых мячей будет демонстрировать тот футбол, который мы у него видим на старте сезона. Этот футбол радует и болельщиков, и самих игроков. А «Динамо» сейчас в такой ситуации, когда нужна победа. Будет давление, потому что команда играет дома. Нужно показывать качественный футбол. Будет интересное противостояние. «Спартак» сейчас сильнее, чем «Динамо». Абаскаль всё время просит играть в атаку, создавать больше моментов. Так играть легче».

- «Динамо» на старте сезона тоже не потерпело ни одного поражения.

- «Но мы видим, что происходит. Если взять матч с «Краснодаром», команда плохо смотрелась. Моментов и ударов по воротам «бело-голубые»наносят гораздо меньше, чем «Спартак». Поэтому хозяева будут играть вторым номером».

- Самая слабая сейчас линия у «Динамо» - оборона?

- «Не сказал бы. Просто из-за защитной тактики команда меньше атакует и больше обороняется. В последнем матче мы видели, что полузащитники, которые должны созидать в нападении, больше опускаются вниз и создают оборонительный эшелон. Из-за этого атака страдает. А что касается молодых футболистов обороны «Динамо», пока они войдут в систему тренера, тоже нужно время. А результат необходим сейчас. Но по игре с «Краснодаром» я бы не сказал, что оборона у «бело-голубых»слабая. Мы видим, что Йоканович – теоретик. Он постоянно требует быстро переходить из обороны в атаку, но команде часто не хватает сил это сделать. Но в любом случае «Динамо» будет бороться. В прошлом сезоне оно заняло третье место и будет максимально к этому же стремиться».

- «Динамо» в каких-то компонентах сильнее «Спартака»?

- «Мне понравилось, как «Динамо» разрушало, играло против атакующего футбола «быков». «Краснодар» не боится играть в атаку против «Зенита», «Спартака». Но «Динамо» перевернуло игру в плане обороны. Тактика тренера видна. Он постоянно что-то ищет. Он правильно сказал, что тактику можно объяснить, но должны быть исполнители. Если они атакующие, он не может их задействовать в оборонительной работе. Он старается переводить все в атакующие действия, но пока не получается, потому что нет футболистов нужного уровня».

- Получается, у команды нет выхода, кроме игры вторым номером?

- «По-другому они не добьются результата, потому что «Спартак» сейчас в хорошей форме. Он много атакует. Абаскаль вселил уверенность, которая переходит в победы. Это раскрепощает футболистов».

- Будет ли сидеть в голове реванш за поражение в финале кубка России?

- «Будет разбор того матча. Ошибки будут рассматриваться. Понятно, что «Динамо» будет думать, как взломать «Спартак». А реванш вряд ли сидит в голове. В дерби бывает так, что ситуация часто меняется то в одну, то в другую сторону».

Реклама

- Дома «Динамо» не обыгрывало «Спартак» с 2009 года. Это уже тенденция?

- «Статистику не обманешь. Бывают неудобные соперники. Ты даже превосходишь команду, но статистика всё равно влияет. Люди видят, что команда не может обыграть какого-то соперника. Я в любом случае надеюсь на красивую игру. «Спартаку» очень важно побеждать и держаться на первой строчке».

- Много голов ожидаете в матче? Сейчас Промес с Соболевым разыгрались.

- «Ребята очень хорошо выглядят. «Спартак» два своих мяча забьет и выиграет 2:0 или 2:1».