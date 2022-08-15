Кечинов: У Игнатова нет уверенности, которая должна быть у игрока стартового состава

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру полузащитника Михаила Игнатова в матче пятого тура РПЛ против «Сочи».

«В игре с «Сочи» он немного потерялся. Нет у него уверенности, которая нужна футболисту основного состава», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что хоть Игнатов и показал такую яркую игру, но именно он заставил защитника «Сочи» допустить ошибку при первом забитом мяче «красно-белых»

«Спартак» одержал крупную победу над «Сочи» в рамках пятого тура чемпионата России, встреча завершилась со счетом 3:0. Благодаря этому результату «красно-белые» стали единоличными лидерами в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.