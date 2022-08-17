Юран: «Когда «Спартак» находится на первом месте, всегда радостно!»

Бывший главный тренер «Химок» и игрок «Спартака» Сергей Юран высказался о результатах «красно-белых» по ходу текущего сезона РПЛ.

Напомним, после пяти туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице лиги, опережая ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.

«Когда «Спартак» находится на первом месте, всегда радостно! Команда показывает хорошую игру, в матче с «Сочи» всё получилось», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

При этом специалист отметил, что о борьбе за чемпионство можно будет говорить лишь после 15-го тура.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 20 августа против «Динамо». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.