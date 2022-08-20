Хачатурянц оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Бывший президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц высказался о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

«Я вижу другое настроение в команде. Гильермо удивляет! Внутри самой команды кардинально изменилось настроение. Они поверили и в самих себя, и в тренера», - передает слова Хачатурянца «Спорт-экспресс».

Напомним, что после пяти проведенных туров «красно-белые» занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 13 баллов.

В шестом туре чемпионата России подопечные Абаскаля на выезде встретятся с «Динамо». Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени.