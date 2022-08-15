Шавло: «Спартак» может доставить проблемы «Зениту»

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о конкуренции «красно-белых» с «Зенитом».

«Стоит ли «Зениту» опасаться такой «Спартак? ЦСКА показал, что петербуржцев можно запрессинговать и добивать. «Спартак» и другие команды РПЛ могут напрячь «Зенит», — заявил Шавло «РБ Спорту».

Экс-игрок отметил, что по характеру и составу «Зенит» все-таки выглядит предпочтительнее остальных команд.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 очков после пяти туров. «Зенит» и «Ростов» находятся в роли догоняющих, они набрали по 11 баллов.