Юран: «Спартак» имел преимущество»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Бывший нападающий московского «Спартака» Сергей Юран поделился своим мнением об итогах игры, за которой он внимательно следил.

- В целом «Спартак» играл с преимуществом. Могли забить, но много заблокированных ударов было. Матч получился хороший – две команды были заряжены. Что для «Динамо», что для «Спартака» существовала только победа. Но «Спартак» ошибся у своих ворот, - цитирует Юрана Rusfootball.info.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в гостевом матче с «Факелом», эта игра состоится 27 августа.