Мостовой: «Многие восхваляют Абаскаля, но что он сделал? У «Спартака» был хороший состав»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой не особо впечатлён выступлениями команды в этом сезоне под руководством Гильермо Абаскаля. Напомним, «красно-белые» пока занимают первое место в чемпионате России с 13 очками.

«Многие сейчас восхваляют Абаскаля. Но что сделал Абаскаль? Пришёл в команду, которой не было? У «Спартака» состав хороший был в том году», – цитирует экс-футболиста «Сельты» «Чемпионат».

Напомним, что Мостовой изначально не поддерживал назначение Абаскаля на должность тренера «Спартака». Экс-хавбек «красно-белых» ранее не раз заявлял, что готов лично возглавить команду.