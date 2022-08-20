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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Многие восхваляют Абаскаля, но что он сделал? У «Спартака» был хороший состав»

 
20 Августа 2022 • 14:05 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 2 ч. 37 мин.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой не особо впечатлён выступлениями команды в этом сезоне под руководством Гильермо Абаскаля. Напомним, «красно-белые» пока занимают первое место в чемпионате России с 13 очками.

«Многие сейчас восхваляют Абаскаля. Но что сделал Абаскаль? Пришёл в команду, которой не было? У «Спартака» состав хороший был в том году», – цитирует экс-футболиста «Сельты» «Чемпионат».

Напомним, что Мостовой изначально не поддерживал назначение Абаскаля на должность тренера «Спартака». Экс-хавбек «красно-белых» ранее не раз заявлял, что готов лично возглавить команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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