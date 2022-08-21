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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера отреагировал на первое поражение «Спартака» в РПЛ

21 Августа 2022 • 09:14 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен
 

Итальянский тренер Массимо Каррера, ранее работавший в московском «Спартаке», высказался о поражении «красно-белых» от «Динамо» в матче шестого тура Премьер-лиги.

«Не нужно сильно переживать, поражения нужны для того, чтобы на них учиться. Конечно, лучше не проигрывать, но именно в поражениях могут скрываться причины будущих побед», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что поединок на «ВТБ Арене» завершился со счетом 1:0 в пользу «бело-голубых». Динамовцы впервые за 14 лет одолели «красно-белых» в родных стенах.

После шести туров «Спартак» с 13 баллами лидирует в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» (12) располагается на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
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