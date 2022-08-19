Баженов: «Спартак» фаворит в матче с «Динамо», давно такого не было

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Динамо».

«Нас ждет тактическая дуэль, но «Спартак» однозначно фаворит, давно такого не было, когда в матчах такого уровня «красно-белые» подходят в статусе лидера и фаворита», — цитирует Баженова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что это будет матч атаки против обороны, «Спартак» будет бежать вперед, а «Динамо» попробует надежно сыграть у своих ворот, ведь после прихода на пост главного тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича они именно так играют.

«Спартак» сыграет в гостях с «Динамо» в рамках шестого тура РПЛ, игра пройдет завтра, 20 августа, в 17:30 по московскому времени.