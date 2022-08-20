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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первое поражение «Спартака» Абаскаля в РПЛ: кто был худшим игроком матча против «Динамо»

 
20 Августа 2022 • 19:53 Комментировать (2)
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Вот и поугасли чемпионские настроения «Спартака», которые и так выглядели преждевременно после пятого тура. Первый серьёзный экзамен в РПЛ не провален, конечно, но матч проигран. Не хватило «Спартак» целостности и задора, чем так козыряли красно-белые в матче, например, против «Урала». Соперник более классный показал, что против этой романтичной команды Абаскаля вполне можно играть. И главное, её можно побеждать. «Динамо» по праву забирает три очка, а мы давайте пройдёмся по персоналиям «Спартака».

Статистика матча: владение мячом – 32:68, удары по воротам – 11:18, в створ – 1:5, угловые – 5:14. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Динамо Москва1:0Спартак Москва
(1:0) Тюкавин Константин27'  
Шунин Антон  90'Паршивлюк СергейRoberto Fernandes3Сазонов Саба  60'Скопинцев ДмитрийМоро Никола  88'  90'Гагнидзе ЛукаФомин Даниил  90'Макаров Денис 90' (Кутицкий Александр ( 90') Тюкавин Константин 71' (Грулёв Вячеслав ( 71') Захарян Арсен 90' (Карапузов Владислав ( 90')
Запасные: Будачев ИванЛесовой ДаниилЛещук ИгорьСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисГладышев Ярослав
Селихов АлександрДенисов Даниил 85' (Пруцев Данил ( 85') Литвинов РусланДжикия ГеоргийХлусевич Даниил  67'Умяров Наиль 78' (Чернов Никита ( 78') Мартинс Кристофер 78' (Николсон Шамар ( 78') Игнатов Михаил 57' (Зиньковский Антон ( 57') Зобнин Роман 85' (Рассказов Николай ( 85') Соболев Александр СергеевичПромес Куинси
Запасные: Шитов ВиталийМаслов ПавелШитов АнтонКофрие МаксимилианоКлассен ЛеонРыбус МацейМаксименко Александр
20 августа. Стадион "ВТБ Арена".

Видео

Динамо - Спартак. Опасный удар Промеса (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Опасный удар Промеса (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Удар Соболева в дальний угол (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Удар Соболева в дальний угол (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. 1:0. Гол Константина Тюкавина (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. 1:0. Гол Константина Тюкавина (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Шунин отражает дальний удар Умярова (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Шунин отражает дальний удар Умярова (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Фернандес попал в штангу (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Фернандес попал в штангу (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Соболев едва не наносит серьезную травму Шунину (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Соболев едва не наносит серьезную травму Шунину (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Фомин бьет в штангу (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Фомин бьет в штангу (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Гол Сазонова отменен из-за офсайда (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Гол Сазонова отменен из-за офсайда (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Сазонов попал в перекладину (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Сазонов попал в перекладину (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Удаление Моро (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Удаление Моро (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Гол и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Спартак. Гол и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 4,5. Вряд ли можно обвинить в пропущенном голе Селихова, всё-таки Умяров организовал чистый выход один на один, но так получилось, что спасений у голкипера сегодня не было вовсе. Динамовцы либо стреляли в каркас ворот (3 раза), либо промахивались. Селихов свою команду не спасал.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,0. Не позволил многого Денисов Захаряну, совершив четыре отбора в борьбе с Арсеном. Но полностью закрыть главный талант «Динамо» тоже не удалось – трижды Захарян разгонял опасные атаки бело-голубых, принося мяч с левого фланга.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,5. Джикия закончил матч на месте центрального нападающего, неплохо нагнетая в атаке. А вот в защите получилось похуже. Не хватало резкости в борьбе с юрким Тюкавиным, совсем не было отборов, да и борьбу Георгий проигрывал часто – три раза из пяти.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,5. Пожалуй, единственное светлое пятно в обороне «Спартака», если так можно говорить про оборону проигравшей команды. Руслан вот как раз отлично блокировал Фомина и Захаряна, поднимаясь к правому полуфлангу: совершил 3 отбора и 3 перехвата, выиграл почти всю борьбу внизу (4 из 5) и отдал 70 точных передач.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 5,0. Фланги «Спартак» сегодня проиграл, пусть и не так явно. Даниил Хлусевич большую часть матча провёл на чужой половине поля, однако так и не смог справится с Паршивлюком. Забегания Даниила не сильно помогали Промесу, всегда старавшемуся обострить.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 3,0. Главный герой московского дерби. «Динамо» говорит спасибо Умярову за передачу-срезку на победный гол Тюкавину. Даже без роковой оплошности Наиль был не очень хорош – постоянные передачи назад, только одно обостряющее действие – дальний удар.

РОМАН ЗОБНИН – 6,0. Продолжает Зобнин проводить вдохновенные матчи при Абаскале. Сегодня был не так ярок Роман, но сделал много полезного. Придумал две отличные атаки (вывел Соболева на рандеву с Шуниным), а в обороне трижды блокировал удары соперника, самоотверженно бросаясь под мяч.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 4,0. Неожиданно Мартинс оказался на месте правого вингера. Забегал часто, но принести с собой остроту забыл. Один толковый кросс, два удара мимо ворот и довольно слабое включение в игру. В центре поля Кристофер смотрится куда лучше.

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МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

КУИНСИ ПРОМЕС – 7,5. Даже в проигранном матче сложно поругать Промеса. Куинси опять был чрезмерно опасен. Смещался с левого края в центр, бил, обыгрывал, а самое главное, отдавал обостряющие передачи – целых пять штук. Именно Промес «удалил» Моро, правда, особо это «Спартаку» не помогло.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,5. Пора бы уже Соболеву забивать, так и уверенность растерять можно. Опять же неплохо подыгрывал партнёрам, дважды сделав опасную скидку, но как самостоятельный форвард совсем не проявил себя. Чуть не снёс лицо Шунину при выходе 1 на 1, дважды неопасно бил из хорошей позиции.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – б/о.

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Комментарии (2)
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wild cat
20 Августа 2022 в 20:15
ай ни правы фсе..)) лушчий игрок мачта вумяраф 10..)) болшы фсех палезных дефствий у ниво на поли сиводня..)) паиграл и за сваих и за чужых..маладэс..))
genrih121
20 Августа 2022 в 20:08
Какой то бред , а не оценка действий Спартака... Всем минус из за ошибки одного игрока ?? Промес не наиграл на 7.5 и как Игнатов без оценки ???? Его что не было ?? Так и хочется, повторить Лаврова Д...., Б.... !!
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