Кобелев: «Динамо» гнуло свою линию»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Бывший футболист, а также наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился своим мнением об итогах матча. Он считает, что его бывший клуб проявил больше настойчивости в ходе игры.

- «Динамо» гнуло свою линию. Реванш за финал Кубка России здесь вообще ни при чем, он уже прошел. Если команды встретятся в следующем сезоне в финале Кубка, то можно будет говорить о реванше. Сейчас это была просто игра чемпионата, - цитирует Кобелева телеканал Матч ТВ.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московское «Динамо» сыграет в гостевом матче с «Пари НН», эта игра состоится 27 августа.