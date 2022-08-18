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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Подтвердился интерес «Спартака» к Ежову и Горшкову

 
18 Августа 2022 • 00:26 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Мы уже сообщали о том, что полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов может перебраться в московский «Спартак», и сейчас эти сведения подтвердились. Московский клуб уже направил официальный запрос в самарский коллектив.

Более того, как уточняет «Спорт-экспресс», «Спартак» желал бы приобрести также и оборонца Юрия Горшкова. Финансовые условия возможной сделки пока что не сообщаются, но портал Transfermarkt оценивает Ежова в полтора миллиона евро, а Горшкова - в 1,7 миллионов евро.

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сразится с земляками из «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Роман Ежов Юрий Горшков
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ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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