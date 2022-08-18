Подтвердился интерес «Спартака» к Ежову и Горшкову

Мы уже сообщали о том, что полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов может перебраться в московский «Спартак», и сейчас эти сведения подтвердились. Московский клуб уже направил официальный запрос в самарский коллектив.

Более того, как уточняет «Спорт-экспресс», «Спартак» желал бы приобрести также и оборонца Юрия Горшкова. Финансовые условия возможной сделки пока что не сообщаются, но портал Transfermarkt оценивает Ежова в полтора миллиона евро, а Горшкова - в 1,7 миллионов евро.

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сразится с земляками из «Динамо».