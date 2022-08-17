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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили – о чемпионских амбициях «Спартака»: «Посмотрим после матчей с «Динамо» и «Зенитом»

 
17 Августа 2022 • 14:02 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что «красно-белым» пока рано говорить о чемпионских амбициях, даже несмотря на лидерство в Российской премьер-лиге после первых 5 туров.

«Еще рано. Впереди встреча с «Динамо», затем «Зенит». Вот после 4 сентября можно будет о чем-то таком говорить», – приводит слова Кавазашвили «Спорт день за днём».

Напомним, что в последнем туре РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля разгромили дома «Сочи» со счётом 3:0. «Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с отрывом в два очка от петербургского «Зенита».

В ближайшем туре РПЛ «красно-белые» встретятся на выезде с «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Динамо Москва Анзор Кавазашвили
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