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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ланс» отказал «Краснодару» в аренде Ганаго

 
19 Августа 2022 • 10:59 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Нападающий «Ланса» Игнатиус Ганаго может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, французский клуб отказался отдавать игрока в аренду «Краснодару», так как рассматривает только полноценный трансфер. 23-летний камерунец также был предложен московскому «Спартаку».

Действующий контракт Ганаго с «Лансом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Камеруна в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне форвард провёл в составе французского клуба 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ланс Краснодар Трансферы футбола - лето 2022 Игнатиус Ганаго
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