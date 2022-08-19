«Ланс» отказал «Краснодару» в аренде Ганаго

Нападающий «Ланса» Игнатиус Ганаго может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, французский клуб отказался отдавать игрока в аренду «Краснодару», так как рассматривает только полноценный трансфер. 23-летний камерунец также был предложен московскому «Спартаку».

Действующий контракт Ганаго с «Лансом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Камеруна в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне форвард провёл в составе французского клуба 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.