Бывший тренер «Динамо» поздравил всех поклонников клуба

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Бывший наставник московского клуба Кирилл Новиков поделился своим мнением об итогах игры. Он считает, что залогом успеха стала грамотная оборона динамовцев.

- Всех динамовцев с победой! «Динамо» грамотно оборонялось, хорошо убегало в контратаки. «Спартак» пытался наседать, были стандартные положения, игровая активность, но «Динамо» в общем и целом одержало заслуженную победу. Молодцы! - цитирует Новикова издание «Спорт-экспресс».

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московское «Динамо» сыграет в гостевом матче с «Пари НН», эта игра состоится 27 августа.