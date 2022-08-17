Умяров: «Спартак» всегда должен быть первым

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что «красно-белые» всегда должны быть лидерами РПЛ.

«Что случилось со «Спартаком» на старте? Четыре победы подряд случились, ничего особенного. Мы всегда должны выигрывать и быть на первом месте», — цитирует Умярова «Спорт-Экспресс».

Игрок отметил, главное сейчас продолжать в том же духе, наверное, почувствовали уверенность, но окончательно это можно будет понять только на дистанции.

«Спартак» является единоличным лидером Российской премьер-лиги после пяти туров, набрав 13 зачетных баллов. «Красно-белые» одержали четыре победы на старте нового сезона и один раз сыграли вничью.