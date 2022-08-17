Баженов: Уход Николсона станет потерей для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о возможном уходе форварда «красно-белых» Шамара Николсона.

«Интересно… Шамар — боевая единица, которая на дистанции, так или иначе, поможет. Если это произойдет, то это будет потеря», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

Экс-игрок считает, что Николсон является хорошим форвардом, он бы мог еще навязать конкуренцию Александру Соболеву и помочь команде.

В текущем сезоне ямайский форвард принял участие в четырех встречах Российской премьер-лиги, в которых не смог отметиться результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.