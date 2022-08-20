Никофоров: «Спартак» доминировал, но «Динамо» было опаснее»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет. Бывший защитник московского клуба Юрий Никифоров считает, что хотя «Спартак» и доминировал на поле, московское «Динамо» сыграло эффективнее.

- «Спартак» доминировал, больше владел мячом. Но у «Динамо» получались более острые контратаки и опасные моменты. У «Спартака» стопроцентных моментов не было, - цитирует Никифорова «Рейтинг Букмекеров».

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в гостевом матче с «Факелом», эта игра состоится 27 августа.