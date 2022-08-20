Пятницкий: «Спартак» – уже сейчас серьёзный соперник «Зениту»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал игру «красно-белых» в новом сезоне Российской премьер-лиги под руководством Гильермо Абаскаля. Напомним, что после 5 туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с отрывом в два очка от петербургского «Зенита».

«Главное, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Неважно, с какой игрой. Хотя, я думаю, «Спартак» уже сейчас – серьезный соперник «Зениту»», – сказал Пятницкий в беседе с «РБ Спорт».

Следующий матч в РПЛ московский «Спартак» проведёт на выезде против «Динамо». Игра пройдёт сегодня в 17:30 по местному времени.