Канчельскис рассказал о совете, который дал Промесу

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о том, какой совет давал нападающему «Спартака» Куинси Промесу.

«Я говорил Куинси, когда он уезжал в Европу: не уезжай, подпишешь контракт на 10 лет со «Спартаком». Он — нет, нет, кричал, пыжился. Поехал в Европу, нигде не сыграл, ничего не сделал», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Экс-игрок заявил, что сейчас его все считают лучшим в «Спартаке», но в Испании он ничего не показал, в «Аяксе» тоже, потому что уровень чемпионата России намного ниже.

В текущем сезоне Промес провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.