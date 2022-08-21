Радимов: «У «Спартака» не будет побед в ближайших четырёх турах»

Наставник второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о поражении «Спартака» от «Динамо» в столичном дерби. Поединок на стадионе «ВТБ Арена» завершился со счетом 1:0 в пользу «бело-голубых».

«Наступает то, что и должно быть с этой командой. Вся эйфория закончится. В ближайших четырех турах можно готовиться к тому, что ни одной победы одержано не будет», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Несмотря на вчерашнюю неудачу, подопечные Гильермо Абаскаля продолжают лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету «красно-белых» 13 набранных баллов.

В следующем туре «народная команда» в гостях встретится с воронежским «Факелом». Матч пройдет 27 августа.