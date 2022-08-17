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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Спартака» Мележиков высказался о травме Мозеса

 
17 Августа 2022 • 11:51 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
20.08 17:30

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о травме полузащитника московской команды Виктора Мозеса.

Напомним, что 31-летний футболист получил травму ахилла в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что нигериец в нынешнем году на поле больше не появится.

По словам Мележикова, Мозес — незаменимый игрок для «Спартака», потеря которого очень значима для команды.

«Травма тяжёлая, это восстановлении будет зависеть от резолюции врачей. После операции назначат реабилитацию, потом будет понятно, как будет идти восстановление», — цитирует Мележикова ТАСС.

В текущем сезоне Мозес провёл в составе «красно-белых» четыре матча, отметившись в них двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес Евгений Мележиков
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