Гендиректор «Спартака» Мележиков высказался о травме Мозеса

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о травме полузащитника московской команды Виктора Мозеса.

Напомним, что 31-летний футболист получил травму ахилла в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что нигериец в нынешнем году на поле больше не появится.

По словам Мележикова, Мозес — незаменимый игрок для «Спартака», потеря которого очень значима для команды.

«Травма тяжёлая, это восстановлении будет зависеть от резолюции врачей. После операции назначат реабилитацию, потом будет понятно, как будет идти восстановление», — цитирует Мележикова ТАСС.

В текущем сезоне Мозес провёл в составе «красно-белых» четыре матча, отметившись в них двумя забитыми мячами.