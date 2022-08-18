Главный матч шестого тура чемпионата России пройдёт в субботу. На «ВТБ Арене» состоится дерби Москвы между амбициозным «Динамо» и лидирующим «Спартаком». За два дня до игры базу «динамовцев» в Новогорске посетили фанаты клуба.

«Болельщики «бело-голубых» зарядили команду перед дерби на базе в Новогорске», - говорится в сообщении пресс-службы «динамовцев».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» стартует 20 августа в 17:30 по московскому времени. Обслуживать дерби будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Любопытно, что «красно-белые» при работе этого рефери никогда не проигрывали.