Тихонов не считает ошибкой уход Промеса в «Севилью» в 2018 году

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, был ли ошибкой переход нападающего «красно-белых» Куинси Промеса в «Севилью» в 2018 году.

«Нет, так говорить нельзя. Куинси был в отличной форме, его решили продать, это просто был такой этап его футбольной карьеры», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что в то время «Спартак» покинули многие игроки, а не только Промес, команда была на стадии перестройки.

Напомним, что в испанском клубе нападающий провел только один сезон, после чего перебрался в «Аякс», а оттуда в феврале 2021 года вернулся в «Спартак».