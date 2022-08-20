Ледяхов: «Спартаку» недоставало конкретики»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет. Бывший игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов внимательно следил за матчем и рассказал, чего не хватило его экс-команде для того, чтобы избежать поражения.

- Мне понравилась игра, обе команды смотрелись очень прилично. «Спартаку» не хватило конкретики в атаке, не было стопроцентных голевых моментов, - заявил Ледяхов в интервью телеканалу Матч ТВ.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в гостевом матче с «Факелом», эта игра состоится 27 августа.