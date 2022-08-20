Игнатьев: «Ничья была бы справедливее»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Спартака», и это была первая победа московского клуба над «Спартаком» в домашних стенах за последние четырнадцать лет.

Известный российский специалист Борис Игнатьев, в прошлом потренировавший московское «Динамо», поделился своим мнением об итогах игры. Он считает, что ничья стала бы самым справедливым результатом матча.

- Думаю, более справедливым итогом была бы ничья. «Спартак» играл с позиции лидера и владел инициативой. «Динамо» хорошо оборонялось, тактически грамотно играло и атаковало. Если бы не ошибка Умярова, ставшая роковой, счет по моментам и по всему был бы ничейный, - цитирует Игнатьева Rusfootball.info.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет в гостевом матче с «Факелом», эта игра состоится 27 августа.