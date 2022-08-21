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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов считает, что «Динамо» обыграло «Спартак» заслуженно

21 Августа 2022 • 13:43 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Спартак Москва
окончен
 

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал поражение «красно-белых» в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

По мнению Ледяхова, «бело-голубые» заслужили одержать победу в этой встрече, так как они отлично прессинговали, заставив ошибиться полузащитника гостей Наиля Умярова.

«Конечно, для болельщиков обидно, что исход встречи решила такая досадная ошибка Наиля Умярова. Но футбол ведь состоит из ошибок, а «Динамо» к тому же отлично прессинговало в этой зоне и караулило такие моменты», — приводят слова Ледяхова РИА Новости.

Также экс-футболист отметил, что «Спартаку» по силам навязать борьбу «Зениту» в споре за чемпионство по итогам текущего сезона. Однако вместе с тем эксперт выразил уверенность в том, что петербуржцы все равно смогут завоевать свой очередной чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Игорь Ледяхов
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