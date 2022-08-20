​«Спартак» впервые проиграл в РПЛ под руководством Абаскаля

В субботу вечером «Спартак» потерпел поражение в дерби с «Динамо». Всё решил единственный гол Константина Тюкавина, забитый после грубой ошибки Наиля Умярова.

Для Гильермо Абаскаля это первое поражение в Премьер-лиге России в качестве главного тренера «Спартака». В предыдущих пяти играх чемпионата под руководством испанца «красно-белые» добились четырёх побед при одной ничьей.

Надо сказать, что «Спартак» при Гильермо Абаскале на тренерском мостике уже проигрывал, но это было в матче за суперкубок России. Тогда «красно-белые» пропустили от «Зенита» четыре безответных гола и остались без трофея.