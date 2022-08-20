Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сделал промежуточный вывод по работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Уже можно делать выводы. После 5-6 туров я для себя сделал. Один и тот же состав, за исключением 1-2 игроков. Можно сказать, что тот же состав был у Ваноли и у Витории. На каком месте тогда был «Спартак»? Где-то 7-8 место. А сейчас? Команда играет! Стала больше забивать, атаки красивые получаются, в обороне получше стали играть», — сказал Кечинов.

«Спартак» после шести туров набрал 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Завтра, 21 августа, «Зенит» может сместить «красно-белых» с первой строчки, если обыграет «Торпедо».

«Спартаку» в седьмом туре предстоит выезд в Воронеж, где команда Абаскаля сыграет против «Факела».