Смородская назвала фаворита в матче «Динамо» - «Спартак»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась в преддверии матча шестого тура РПЛ «Динамо» - «Спартак».

«Считаю, что «Спартак» фаворит в этой встрече. Почему их победная серия должна подходить к концу? Может, останутся на первом месте после этой игры», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

«Красно-белые» лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков после пяти туров. «Бело-голубые» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 9 зачетных баллов.

«Динамо» примет «Спартак» завтра, 20 августа, начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.