Агент назвал условие, при котором Николсон может покинуть «Спартак»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, сообщил, что его клиент отказался от перехода в турецкий «Галатасарай».

Портега заявил, что 25-летний ямаец пока не планирует покидать «Спартак». Ранее сообщалось, что Николсон недоволен игровым временем, которое получает в московской команде.

«Пока не найдётся хорошего предложения для клуба и для игрока — Шамар будет делать всё возможное, выкладываться на все сто процентов в «Спартаке». На данный момент было предложение только от «Галатасарая», но оно нас не интересует», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Николсон провёл за «Спартак» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. Свою следующую встречу «красно-белые» проведут 20 августа против «Динамо». Начало — в 17:30 по московскому времени.