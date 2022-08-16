Икарди интересен двум клубам

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди может продолжить карьеру в Турции.

Аргентинец уже исключён из состава «ПСЖ», так как не входит в планы тренерского штаба и руководства клуба. Недавно стало известно, что форвард не перейдёт в «Монцу», проявлявшую серьёзный интерес, но теперь на 29-летнего игрока появились новые претенденты. Как информирует La Gazzetta dello Sport, заполучить Икарди намерены турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче». «ПСЖ» готов обсудить аренду нападающего, но хочет включить в сделку обязательный пункт последующего выкупа за 20-25 млн евро.

Мауро Икарди отыграл в составе парижан 92 матча, записав на свой счёт 38 забитых мячей.