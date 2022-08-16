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Чемпионат Италии. Серия А

Икарди интересен двум клубам

 
16 Августа 2022 • 21:12 Комментировать
Умраниеспор
...
Галатасарай
19.08 21:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди может продолжить карьеру в Турции.

Аргентинец уже исключён из состава «ПСЖ», так как не входит в планы тренерского штаба и руководства клуба. Недавно стало известно, что форвард не перейдёт в «Монцу», проявлявшую серьёзный интерес, но теперь на 29-летнего игрока появились новые претенденты. Как информирует La Gazzetta dello Sport, заполучить Икарди намерены турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче». «ПСЖ» готов обсудить аренду нападающего, но хочет включить в сделку обязательный пункт последующего выкупа за 20-25 млн евро.

Мауро Икарди отыграл в составе парижан 92 матча, записав на свой счёт 38 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола - лето 2022
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УМРАНИЕСПОР ГАЛАТАСАРАЙ
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