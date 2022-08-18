«ПСЖ» скоро получит предложение от турецкого клуба по трансферу Икарди

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди в скором времени может оказаться в турецком «Галатасарае». По информации от журналиста Николо Скиры, «львы» намерены арендовать аргентинца на один сезон, на что согласны парижане.

«ПСЖ» готов платить часть зарплаты Икарди в следующем сезоне. Клуб покроет сумму в размере 10 миллионов евро, лишь бы избавиться от аргентинца. Единственной проблемой может стать отказ самого Мауро покидать «ПСЖ».

При этом «ПСЖ» уже дал понять, что не собирается разрывать контракт с Икарди из-за того, что это обойдётся клубу очень дорого. Действующее соглашение аргентинца рассчитано до 2024 года.