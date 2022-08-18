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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» скоро получит предложение от турецкого клуба по трансферу Икарди

 
18 Августа 2022 • 14:54 Комментировать
Умраниеспор
...
Галатасарай
4.40 3.50 1.87
19.08 21:00

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди в скором времени может оказаться в турецком «Галатасарае». По информации от журналиста Николо Скиры, «львы» намерены арендовать аргентинца на один сезон, на что согласны парижане.

«ПСЖ» готов платить часть зарплаты Икарди в следующем сезоне. Клуб покроет сумму в размере 10 миллионов евро, лишь бы избавиться от аргентинца. Единственной проблемой может стать отказ самого Мауро покидать «ПСЖ».

При этом «ПСЖ» уже дал понять, что не собирается разрывать контракт с Икарди из-за того, что это обойдётся клубу очень дорого. Действующее соглашение аргентинца рассчитано до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола - лето 2022
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УМРАНИЕСПОР ГАЛАТАСАРАЙ
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