Тренер «Галатасарая» подтвердил интерес клуба к форварду сборной Италии

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук признал, что клуб пытается переманить в свои ряды нападающего Андреа Белотти.

Футболист сборной Италии – по-прежнему свободный агент, а приоритетным вариантом продолжения карьеры для него остаётся «Рома». Как уже сообщалось, римский клуб не может заключить контракт с Белотти, пока не продаст Элдора Шомуродова, и итальянец продолжает ждать.

У «Ромы» появился серьёзный конкурент – турецкий «Галатасарай», чей главный тренер подтвердил информацию об интересе к статусному нападающему: «Андреа Белотти – наша трансферная цель. Но подписать его будет непросто, потому что он хочет остаться в Италии», – цитирует Окана Бурука журналист Николо Скира.