Дибала выступил с обращением перед многотысячной публикой болельщиков «Ромы»

Новичок «Ромы» Пауло Дибала выступил с приветственной речью перед болельщиками в Риме.

«Рад приветствовать и большое спасибо за тёплый приём. Очень приятно встретиться с вами.

Я знаю, что такое играть против «Ромы», и каждый раз это было трудно – как для меня, так и для моих прошлых команд. Теперь я с вами заодно и хочу помочь команде написать красивую историю.

Самое главное для меня сейчас – как можно быстрее набрать форму, с этим мне помогает персонал клуба. Я хочу выходить на поле и радовать эту невероятную публику», – заявил 28-летний аргентинский нападающий, ранее выступавший за «Ювентус».