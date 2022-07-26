Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дибала выступил с обращением перед многотысячной публикой болельщиков «Ромы»

26 Июля 2022 • 23:04 Комментировать (1)
Салернитана
...
Рома
5.00 4.15 1.65
14.08 21:45

Новичок «Ромы» Пауло Дибала выступил с приветственной речью перед болельщиками в Риме.

«Рад приветствовать и большое спасибо за тёплый приём. Очень приятно встретиться с вами.

Я знаю, что такое играть против «Ромы», и каждый раз это было трудно – как для меня, так и для моих прошлых команд. Теперь я с вами заодно и хочу помочь команде написать красивую историю.

Самое главное для меня сейчас – как можно быстрее набрать форму, с этим мне помогает персонал клуба. Я хочу выходить на поле и радовать эту невероятную публику», – заявил 28-летний аргентинский нападающий, ранее выступавший за «Ювентус».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САЛЕРНИТАНА РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
00:07 · Италия. Серия Б
Бывший капитан «Реджины» стал фигурантом уголовного дела за отношения с мафией
26 Июля
23:29 · Италия. Серия Б
«Рома Сити» - в Риме появился ещё один футбольный клуб
23:25 · Италия. Серия А
Бернардески рассказал о своих проблемах в «Ювентусе»
23:04 · Италия. Серия А
Дибала выступил с обращением перед многотысячной публикой болельщиков «Ромы» 1
22:59 · Англия. Премьер-лига
Кросас – Гари Невиллу: «Ты понятия не имеешь, о чём говоришь»
22:44 · Россия. Премьер-лига
Бистрович попрощался с ЦСКА, выразив надежду увидеться вновь
22:29 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб готов перехватить де Кетеларе у «Милана»
22:24 · Италия. Серия А
Калюлю: «Выиграть Серию А дважды подряд будет сложно» 1
21:54 · Англия. Премьер-лига
Милинкович-Савич отказался переходить в «Арсенал» и «Ньюкасл»
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» начал переговоры по нападающему «Челси»
21:19 · Англия. Премьер-лига
«Милан» не смог договориться с «Брюгге» по де Кетеларе
20:54 · Италия. Серия А
«Интер» и «ПСЖ» возобновят переговоры по Шкриньяру
20:30 · Англия. Премьер-лига
Аррисабалага готов присоединиться к «Наполи»
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Тотенхэм» готовит новое предложение по Дзаньоло
19:36 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Ремзи
Все новости
Рекомендуем