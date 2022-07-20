Инсайдер раскрыл детали контракта Дибалы с «Ромой»: в договоре прописана низкая сумма отступных

Названы условия, на которые согласился Пауло Дибала, перейдя в «Рому».

Экс-нападающий «Ювентуса» подписал с римлянами соглашение, рассчитанное на три года. 28-летний аргентинец будет зарабатывать в «Роме» 4,2 млн евро чистыми без учёта бонусов, также за переход ему были выплачены подъёмные в размере 4 млн евро, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Кроме того, в договоре предусмотрен пункт отступных – всего 20 млн евро. Эту опцию Дибала считал обязательной для включения при переговорах со всеми другими клубами, включая «Интер» и «Наполи».

Однако в некоторых случаях руководство «Ромы» будет вправе заблокировать продажу Дибалы даже при активации данного пункта – например, если предложит игроку улучшенный контракт.