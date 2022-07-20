«Милан» нацелился на хавбека «Ромы»

Центральный полузащитник «Ромы» Жордан Верету может продолжить карьеру в «Милане».

29-летний француз интересен английским и французским клубам, но также может продолжить карьеру и в другом именитом итальянском коллективе. По сведениям журналиста издания Foot Mercato Санти Ауны, «Милан» готовит официальное предложение по Верету, стоимость которого оценивается экспертами портала Transfermarkt в 17 млн евро.

Соглашение Жордана Верету с «Ромой» рассчитано до 2024 года. В прессе неоднократно сообщалось о намерении римлян расстаться с хавбеком этим летом, однако в прошедшем сезоне французский футболист провёл за «волков» 49 матчей, в которых забил четыре гола и десять раз ассистировал.