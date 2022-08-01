Роналдо прокомментировал приход Дибалы в «Рому»

Знаменитый бразильский экс-нападающий Роналдо высказался о переходе Пауло Дибалы в «Рому».

Приезд аргентинца в Рим стал одной из самых обсуждаемых тем летнего трансферного окна в Италии. 28-летний игрок на протяжении семи лет представлял цвета «Ювентуса», а в июле текущего года покинул туринский клуб в качестве свободного агента.

«Моуринью – правильный тренер для раскрытия лучших качеств такого игрока, как Дибала, – рассказывает Роналдо в интервью La Gazzetta dello Sport. – В Риме Пауло может стать настоящим кумиром публики, чего, возможно, ему не хватало во времена выступлений за «Ювентус», – отметил бразилец.