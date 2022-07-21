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Чемпионат Италии. Серия А

Отступные за Дибалу непривычно скромны

21 Июля 2022 • 02:19 Комментировать
Салернитана
...
Рома
4.90 4.10 1.65
14.08 21:45

Аргентинский нападающий Пауло Дибала покинул туринский «Ювентус» после семи лет службы и в среду стал игроком «Ромы». Как сообщает итальянский репортер Джанлука ди Марцио, необычный выбор связан не только с фигурой главного тренера столичного клуба Жозе Моуринью, но и с тем, что руководство «Ромы» согласилось включить в контракт пункт о непривычно малом размере отступных за столь известного игрока - 20 миллионов евро.

Как сообщает источник, такой же пункт выдвигался в ходе переговоров с «Интером» и «Наполи», однако там не согласились, и потому Дибала повернулся в сторону «Ромы». Это означает, что футболист сохраняет известную степень свободы - если он получит хорошее предложение, оставить его у себя в «Роме» не получится.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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