Отступные за Дибалу непривычно скромны

Аргентинский нападающий Пауло Дибала покинул туринский «Ювентус» после семи лет службы и в среду стал игроком «Ромы». Как сообщает итальянский репортер Джанлука ди Марцио, необычный выбор связан не только с фигурой главного тренера столичного клуба Жозе Моуринью, но и с тем, что руководство «Ромы» согласилось включить в контракт пункт о непривычно малом размере отступных за столь известного игрока - 20 миллионов евро.

Как сообщает источник, такой же пункт выдвигался в ходе переговоров с «Интером» и «Наполи», однако там не согласились, и потому Дибала повернулся в сторону «Ромы». Это означает, что футболист сохраняет известную степень свободы - если он получит хорошее предложение, оставить его у себя в «Роме» не получится.