Супруга Тотти после развода с ним укатила с детьми в Танзанию на сафари

Брак бывшего капитана «Ромы» Франческо Тотти распался, в его жизни, судя по всему, появилась другая женщина, а потому его экс-супруга Илари Блази решила избежать докучливых итальянских журналистов и улетела в Танзанию - вместе с тремя детьми.

Дети Тотти очень любят животных, и Блази решила устроить им сафари, дабы показать всех самых экзотических представителей африканской фауны. О том, что они уже в Танзании, проинформировали личные социальные сети бывшей супруги Тотти - там появились соответствующие видео.

Напомним, что Толли и Блази вступили в брак в июне 2005 года, у них трое детей - 17-летний Кристиан, 15-летняя Чанель и 6-летняя Изабель.