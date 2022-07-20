Стала известна зарплата Дибалы в «Роме»

Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Роме» аргентинский нападающий Пауло Дибала, подписавший сегодня трёхлетний контракт с итальянским клубом.

Сообщается, что зарплата 28-летнего аргентинца в «Роме» составит 6 миллионов евро за сезон с учётом бонусов.

На протяжении последних семи лет Дибала защищал цвета «Ювентуса». В общей сложности за туринскую команду аргентинец провёл 293 матча, забив 115 голов и отдав 48 результативных передач.

По окончании минувшего сезона Дибала покинул «Ювентус» в статусе свободного агента.