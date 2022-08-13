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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри ответил Моуринью: «Второе место будет провалом для его «Ромы»

13 Августа 2022 • 21:12 Комментировать
Лацио
...
Болонья
1.57 4.20 5.60
Через 20 ч. 47 мин.

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри ответил на слова наставника «Ромы» Жозе Моуринью.

Ранее португалец заявил, что «Лацио», потративший на трансферы гораздо больше «Ромы», является более очевидным претендентом на чемпионство в Серии А.

«Мы не потратили деньги, а инвестировали их в молодых игроков, – отвечает Сарри на пресс-конференции. – «Рома» тоже вложилась, кто бы что ни говорил. Я благодарю Жозе за высокую оценку и надеюсь, что смогу оправдать его ожидания, но от себя могу добавить, что второе место для «Ромы» будет разочарованием», – заявил итальянец.

«Лацио» начнёт новый сезон с домашнего матча против «Болоньи», который состоится 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Жозе Моуринью Маурицио Сарри
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14.08  19:30 Лацио ... Болонья 1.63 4.20 5.20
14.08  21:45 Салернитана ... Рома 5.00 4.20 1.66
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