Дибала выбрал себе номер в «Роме»

Аргентинский нападающий Пауло Дибала выбрал «Рому» - в этом уже мало кто сомневается. Он решил не брать легендарную десятку Франческо Тотти, а выступать под привычным для себя 21-м номером.

В свою очередь, подвинуться в смысле номера пришлось Неманье Матичу - он будет выступать под 8-м номером, хотя первоначально выбрал себе именно 21, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Под 21-м номером Дибала выступал в первые два года своей карьеры в «Ювентусе», также он использует его в сборной Аргентины.

Доселе Пауло Дибала выступал в составе туринского «Ювентуса», но после семи лет службы клубу решил покинуть его.