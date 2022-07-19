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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала выбрал себе номер в «Роме»

19 Июля 2022 • 02:01 Комментировать
Салернитана
...
Рома
5.20 4.15 1.62
14.08 21:45

Аргентинский нападающий Пауло Дибала выбрал «Рому» - в этом уже мало кто сомневается. Он решил не брать легендарную десятку Франческо Тотти, а выступать под привычным для себя 21-м номером.

В свою очередь, подвинуться в смысле номера пришлось Неманье Матичу - он будет выступать под 8-м номером, хотя первоначально выбрал себе именно 21, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Под 21-м номером Дибала выступал в первые два года своей карьеры в «Ювентусе», также он использует его в сборной Аргентины.

Доселе Пауло Дибала выступал в составе туринского «Ювентуса», но после семи лет службы клубу решил покинуть его.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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