Романо: «ПСЖ» и «Рома» согласовали переход Вейналдума

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдум переезжает в Италию.

Переговоры по аренде голландца подошли к концу. «ПСЖ» согласился отпустить 31-летнего игрока в «Рому», о чём сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Клубам осталось лишь оформить все документы, необходимые для официального завершения сделки.

Проведя один сезон в составе «ПСЖ», хавбек отыграл 38 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Уход Вейналдума приблизит парижский гранд к подписанию полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, на которого также претендует «Милан».