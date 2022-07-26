Дибала: «О Скудетто говорить ещё рано»

В Риме прошла презентация аргентинского форварда Пауло Дибалы в качестве игрока «Ромы». Дибала провел семь лет в туринском «Ювентусе», но его контракт истек, и продлевать его не стали. Он рассказал о своих первых контактах с Жозе Моуринью - португальским наставником «Ромы».

- Когда меня позвал Жозе Моуринью, я сразу спросил о том, что планирует клуб. Но о Скудетто, я думаю, пока что рано говорить. У клуба есть амбиции на будущее, все хотят выигрывать, и мы, конечно же, тоже. Пока что разумным был бы подход от матча к матчу, - цитирует Дибалу La Gazzetta Dello Sport.

Чемпионат Италии в Серии А начнется 13 августа, в первом туре «Рома» сыграет в гостях с «Салернитаной».