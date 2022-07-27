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Чемпионат Италии. Серия А

Фёллер: «Дибала не очень быстр, но это особенный игрок»

27 Июля 2022 • 23:09 Комментировать
Салернитана
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Рома
5.00 4.15 1.65
14.08 21:45

Бывший футболист «Ромы» Руди Фёллер одобрил подписание римлянами Пауло Дибалы.

Экс-нападающий «Ювентуса» пополнил состав «Ромы» в качестве свободного агента.

«Подписание Дибалы – отличный ход для «Ромы», – приводит слова легенды немецкого футбола итальянская пресса. – Он не самый быстрый игрок, но у него невероятный талант: он очень креативен, способен сохранять мяч в любых ситуациях. Пауло – просто идеальный товарищ для любого нападающего», – заявил Фёллер.

За семь лет в составе «Ювентуса» аргентинский футболист провёл 293 матча, отметившись 115 голами и почти 50 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Руди Фёллер Пауло Дибала
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САЛЕРНИТАНА РОМА
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