Фёллер: «Дибала не очень быстр, но это особенный игрок»

Бывший футболист «Ромы» Руди Фёллер одобрил подписание римлянами Пауло Дибалы.

Экс-нападающий «Ювентуса» пополнил состав «Ромы» в качестве свободного агента.

«Подписание Дибалы – отличный ход для «Ромы», – приводит слова легенды немецкого футбола итальянская пресса. – Он не самый быстрый игрок, но у него невероятный талант: он очень креативен, способен сохранять мяч в любых ситуациях. Пауло – просто идеальный товарищ для любого нападающего», – заявил Фёллер.

За семь лет в составе «Ювентуса» аргентинский футболист провёл 293 матча, отметившись 115 голами и почти 50 результативными передачами.