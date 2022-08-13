​Моуринью – о трансферах: «Для сезона без страха нам нужно что-то большее»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что клуб должен продолжать работу на трансфером рынке.

«К сожалению, трансферное ещё не закрыто. До этого момента мы проведём три-четыре игры. Слишком просто судить о наших трансферах сейчас, лучше подождать.

Ясно, что мы подписали пятерых игроков за 7 миллионов евро – это хорошая работа. У меня хорошие отношения с клубом, и я не расстроен. Нужно похвалить директоров за их работу, но для сезона без страха нам нужно что-то большее», - сказал Моуринью в ходе пресс-конференции.

В стартовом туре Серии А «Рома» 14 августа сыграет против «Салернитаны» на выезде.